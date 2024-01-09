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Журналист Карпов: "Бешикташ" интересуется Антоном Миранчуком

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Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
Фото: Getty Images
В услугах российского полузащитника Антона Миранчука заинтересован турецкий "Бешикташ". По сообщениям источника, запрос по зарплате Антона Миранчука составляет 3 миллиона евро в год.

Контракт Миранчука с "Локомотивом" подходит к концу летом 2024-го года, а это означает, что с 1-го января игрок имеет право официально вести переговоры о бесплатном летнем трансфере с любым клубом. "Бешикташ", однако, планирует осуществить переход уже зимой, не откладывая сделку до лета.

Единственным зарубежным опытом в карьере Миранчука была эстонская "Левадия", где он провел весь 2016-й год, будучи арендованным из "Локомотива". В текущем сезоне на счету Миранчука 2 гола и 3 ассиста в 17-ти матчах РПЛ.

Источник: "Инсайды от Карпа"

Российские трансферы Локомотив Бешикташ Миранчук Ан
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