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Агент: восстановление Кайо проходит очень хорошо

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Агент защитника "Краснодара" Кайо Нето Хеновес поделился информацией о восстановлении игрока после травмы.
Фото: Чемпионат.com
"Восстановление Кайо проходит очень хорошо. Сможет ли он работать на сборах в общей группе? Только клуб может ответить на этот вопрос", - цитирует агента "Чемпионат".

Бразильский центральный защитник Кайо перебрался в "Краснодар" в 2019 году. 28-летний футболист получил повреждение плеча в августе в матче 6-го тура РПЛ против воронежского "Факела" (0:0). В текущем сезоне игрок принял участие в 7 матчах за краснодарский клуб и забил один гол.

Кайо Краснодар
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