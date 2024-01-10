"Восстановление Кайо проходит очень хорошо. Сможет ли он работать на сборах в общей группе? Только клуб может ответить на этот вопрос", - цитирует агента "Чемпионат".
Бразильский центральный защитник Кайо перебрался в "Краснодар" в 2019 году. 28-летний футболист получил повреждение плеча в августе в матче 6-го тура РПЛ против воронежского "Факела" (0:0). В текущем сезоне игрок принял участие в 7 матчах за краснодарский клуб и забил один гол.
Агент: восстановление Кайо проходит очень хорошо
Агент защитника "Краснодара" Кайо Нето Хеновес поделился информацией о восстановлении игрока после травмы.
Фото: Чемпионат.com