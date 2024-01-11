- Мое будущее теперь связано с "Ростовом"? Да нет, просто договорились с Валерием Георгиевичем, что поеду тренироваться с командой. Медосмотр не значит, что я подпишу контракт? Время покажет, давайте не будем загадывать. Готов ли я вернуться в РПЛ и играть за "Ростов"? Готов, не готов - только время покажет.
Сегодня, 11 января, в СМИ появилась информация о том, что бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков прибыл на медосмотр "Ростова". Ранее также сообщалось, что 36-летний футболист договорился с наставником команды отправиться на первый зимний сбор команды.
Глушаков играет за "Спартак" Кострома с сентября 2023 года. В его активе один голевой ассист в 7 матчах за новую команду.
Источник: "РБ Спорт"
Глушаков: договорились с Карпиным, что поеду на сбор с "Ростовом". Подпишу ли контракт? Время покажет
Хавбек Денис Глушаков подтвердил, что договорился с главным тренером Валерием Карпиным провести зимний сбор с "Ростовом".
Фото: ФК "Спартак"