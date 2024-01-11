- Из "Зенита" попасть туда, если она откроется, куда больше шансов, чем из "Краснодара". Ахметов на свою гору влез - теперь он либо с неё скатится, либо поднимется ещё дальше и уйдёт в европейскую команду. Да, я знаю, что некоторые сейчас считают, что Ахметов идёт сидеть на лавке, что в "Зенит" едет табуретка, но я просто надеюсь, что через полгода они признают свою ошибку, - передаёт слова Гегечкори "Чемпионат".
Ранее официальный телеграм-канал "Зенита" из Санкт-Петербурга объявил о переходе из "Краснодара" 25-летнего атакующего полузащитника Ильзата Ахметова. Как сообщила пресс-служба "Краснодара", была активирована опция разрыва контракта футболиста за фиксированную сумму финансовой компенсации.
В текущем сезоне на счету Ахметова участие в 21 матче во всех турнирах за чёрно-зелёных, 3 забитых гола и 2 результативных паса.
Ранее агент футболиста Ираклий Гегечкори заявил, что "Краснодар" не сдержал своего обещания Ильзату использовать его на определённых игровых позициях.
Агент Ахметова: "Краснодар" не сдержал обещания
Агент Ахметова: кто считает, что в "Зенит" из "Краснодара" едет табуретка, через полгода признает свою ошибку
Агент полузащитника Ильзата Ахметова Ираклий Гегечкори рассказал, что переход из "Краснодара" в "Зенит" может помочь игроку открыть дорогу в один из клубов Европы.
Фото: РПЛ