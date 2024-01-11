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Вратарь ЦСКА Сарраф - о вызове в сборную Сирии: захожу в директ - там на арабском

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18-летний голкипер ЦСКА Максим Сарраф рассказал, как получил вызов в сборную Сирии на Кубок Азии.
Фото: Telegram "Академия ПФК ЦСКА"
Началось всё в декабре 2022-го. Захожу в директ — там мне регулярно писал мужчина на арабском, а я языка не знал. Решил перевести — а там такое: "Я представитель сборной. Хочу предложить вам поехать на просмотр". Полетел на сборы в Иорданию с командой U20. До этого вообще не рассматривал возможность выступления за сборную Сирии. Но сейчас это единственная возможность попробовать себя на международном уровне", - цитирует Саррафа источник.

Напомним, голкипер молодежной команды ЦСКА Максим Сарраф получил вызов в сборную Сирии. Футболист был включен в заявку национальной команды для участия в Кубке Азии. Сарраф родился в Москве, но имеет также сирийское гражданство. В первом матче на кубке Азии сборная Сирии сойдется со сборной Узбекистана 14-го января. Помимо Узбекистана, соперниками сборной Сирии по группе станут футболисты из сборных Австралии и Индии.

Тренирует сборную Сирии аргентинский специалист Эктор Купер, известный по работе в "Валенсии", "Интере", "Мальорке" и других командах.

Источник: "Sport24"

ЦСКА Кубок Азии сборная Сирии
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