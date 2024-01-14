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Вратарь "Динамо" - о включении белорусских клубов в РПЛ: БАТЭ не смог бы конкурировать

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Белорусский новичок "Динамо" Андрей Кудравец прокомментировал возможную интеграцию белорусских команд в РПЛ.
Фото: официальный сайт "Динамо"
"Вопрос сложный. Я считаю, что на данный момент условный БАТЭ не мог бы конкурировать с ведущими российскими клубами. Может быть, с серединой таблицы по уровню три наших команды сопоставимы. Но я не могу так судить, потому что не были в такой ситуации. Если интегрируют, посмотрим", - заявил Кудравец.

Ранее идею интеграции клубов из Беларуси в российскую Премьер-лигу высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

20-летний голкипер Андрей Кудравец перешел в "Динамо" в августе 2023-го года за 0.4 миллиона евро, но до конца календарного года был оставлен в БАТЭ на правах аренды. С января текущего года вратарь сборной Беларуси присоединился к "Динамо". Контракт Кудравца с клубом рассчитан до лета 2028-го года.

Источник: "СЭ"

Динамо БАТЭ
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