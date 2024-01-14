"У него типично хорошая техника для бразильского футболиста. Одно из сильных качеств — игра на втором этаже, отлично прыгает, борется. Плюс хорошо действует тактически при оборонительных действиях команды. При этом он очень порядочный парень, я прекрасно знаком с его семьей. У него есть все, чтобы стать одним из открытий российского футбола в 2024 году", - заявил Попов.
"Ростов" приобрел 23-летнего вингера Роналдо, способного сыграть на любой позиции в атаке, у болгарского "Левски" за 2 миллиона евро. Новобранец уже присоединился к российскому клубу и приступил к тренировкам с командой. Бразилец будет выступать в "Ростове" под 77-м номером. Болгарин Ивелин Попов также выступал за "Левски" после отъезда из России, где его последним местом работы был клуб "Сочи". Сейчас Попов является капитаном венгерского "Ботева".
Помимо "Сочи" и "Ростова", в России Ивелин Попов успел поиграть за "Рубин", "Спартак" и "Кубань".
Источник: "РБ Спорт"
Ивелин Попов - о Роналдо в "Ростове": он может стать одним из открытий РПЛ
Экс-полузащитник "Ростова" Ивелин Попов поделился мнением о новичке своей бывшей команды полузащитнике Роналдо.
Фото: "Чемпионат"