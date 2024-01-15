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Агент: Сосич заинтересовал "Пари НН"и еще два клуба РПЛ

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Футбольный агент Элвис Билалагич, представляющий интересы полузащитника "Радомлье" Маджида Сосича, высказался о возможном переходе своего клиента в "Пари НН".
Фото: Imago
"Сосич может продолжить карьеру в "Пари НН"? Еще два клуба из России также заинтересованы в нем. Мы вели переговоры со всеми. Но первый вариант для нас — трансфер, а не аренда", - заявил агент.

Ранее сообщалось об интересе "Пари НН" к 21-летнему боснийскому плеймейкеру. Маджид Сосич выступает за "Радомлье" на правах аренды, а права на футболиста принадлежат хорватскому "Хайдуку".

В текущем сезоне Сосич записал на свой счет 7 голов и 2 голевые передачи в 16-ти матчах чемпионата Словении. Он является вторым бомбардиром турнира. Клуб "Радомлье" занимает предпоследнее место в турнирной таблице с 17-ю очками после 19-ти матчей.

Источник: "Sport24"

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