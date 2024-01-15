Казахстанский "Кайрат" арендовал защитника "Пари НН" Иброгимхалила Юлдошева. Футболист присоединится к своему новому клубу на правах годичной аренды (до конца 2024-го). Контракт 22-летнего узбекского латераля с "Нижним Новгородом" рассчитан до лета 2025-го.
Иброгимхалил Юлдошев перебрался в "Пари НН" из "Пахтакора" за 250 тысяч евро летом 2021-го года. В текущем розыгрыше РПЛ он принял участие в 4-х матчах и записал на свой счет 1 голевую передачу.
Источник: официальный сайт "Пари НН"
Официально: Юлдошев перешел из "Пари НН" в "Кайрат"
Защитник "Пари НН" Иброгимхалил Юлдошев проведет 2024-й год в аренде в "Кайрате".
Фото: nn.mk.ru