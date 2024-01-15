"Сможет ли Семак возглавить сборную Бразилии в будущем, есть ли у него потенциал? Я думаю, что да. Он сможет это сделать, так как знает рабочие привычки и культуру бразильцев", - сказал Каррера.
На данный момент в составе "Зенита" числятся 10 бразильских игроков. 11-й - Роберт Ренан, принадлежит "Зениту", но выступает на правах аренды за "Интернасьонал". В первый месяц 2024-го года состав команды пополнили защитник Нино из "Флуминенсе" и два вингера: Педро ("Коринтианс") и Артур ("Палмейрас").
После 18-ти туров РПЛ "Зенит" занимает 2-ю строчку в турнирной таблице, отставая от "Краснодара" на 2 очка.
Источник: "РБ Спорт"
Каррера: в будущем Семак может возглавить сборную Бразилии
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера высказался о потенциале своего коллеги Сергея Семака из "Зенита".
Фото: "Чемпионат"