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Каррера: в будущем Семак может возглавить сборную Бразилии

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Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера высказался о потенциале своего коллеги Сергея Семака из "Зенита".
Фото: "Чемпионат"
"Сможет ли Семак возглавить сборную Бразилии в будущем, есть ли у него потенциал? Я думаю, что да. Он сможет это сделать, так как знает рабочие привычки и культуру бразильцев", - сказал Каррера.

На данный момент в составе "Зенита" числятся 10 бразильских игроков. 11-й - Роберт Ренан, принадлежит "Зениту", но выступает на правах аренды за "Интернасьонал". В первый месяц 2024-го года состав команды пополнили защитник Нино из "Флуминенсе" и два вингера: Педро ("Коринтианс") и Артур ("Палмейрас").

После 18-ти туров РПЛ "Зенит" занимает 2-ю строчку в турнирной таблице, отставая от "Краснодара" на 2 очка.

Источник: "РБ Спорт"

Зенит Спартак Каррера Семак Сборная Бразилии
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