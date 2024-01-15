"Мы понимаем, что Бразилия лучше нас в футбол играет. И в связи с тем, что мы под санкциями и ограничены в международных матчах, это возможность не просто перенять опыт, а играть бок о бок с очень неплохими футболистами. Но с точки зрения патриотизма и роста наших игроков… Я знаю, что в Петербурге большое количество детей хотят играть именно там. Но когда в команде десять футболистов из Бразилии, ты понимаешь, что твою мечту неким образом ограничивают", - заявила Журова.
В данный момент на контракте с "Зенитом" находятся 11 футболистов из Бразилии: Ренан, Сантос, Фернандеc, Нино, Родригао, Ду Кейрос, Мантуан, Вендел, Клаудиньо, Педро и Артур. Кроме того, в команде по одному представителю из Франции (Изидор), Сербии (Эракович), Казахстана (Алип) и двое - из Колумбии: Барриос и Кассьерра.
Лидеры по количеству игровых минут в сезоне среди россиян: Иван Сергеев (1365 минут), Михаил Кержаков (1350) и Вячеслав Караваев (1265). Сразу 8 иностранных игроков провели в составе "Зенита" больше игрового времени.
Бразильцы Марио Фернандес и Клаудиньо являются гражданами Российской Федерации.
Источник: "РБ Спорт"
Депутат Журова: 10 бразильцев в "Зените" - не очень с точки зрения патриотизма
Депутат от "Единой России" Светлана Журова прокомментировала трансферную кампанию "Зенита" и акцент на игроков из Бразилии.
Фото: официальный сайт "Зенита"