- Я с ним не говорил на эту тему, но думаю, что Виктора все устраивает в "Кайрате". Из РПЛ предложений не было. Сложно говорить, помог ли бы он ЦСКА. Это клубный вопрос. Я про такие вещи высказываться не хочу.
Центральный защитник Виктор Васин защищает цвета "Кайрата" с февраля 2022 года, перебравшись из московского ЦСКА. Действующее соглашение 35-летнего российского игрока с казахстанским клубом рассчитано до конца 2024 года. Васин сыграл за "Кайрат" 57 матчей и забил 4 гола.
Источник: Metaratings
Агент: из РПЛ предложений не было. Васина все устраивает в "Кайрате"
Агент защитника "Кайрата" Виктора Васина Арсен Минасов прокомментировал возможное возвращение футболиста в РПЛ.
Фото: ФК "Кайрат"