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Экс-игрок "Краснодара" Ари: "Зенит" в этом году вряд ли возьмет чемпионство

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Экс-игрок "Краснодара" Ари высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"
"В РПЛ может случиться что угодно, но "Зенит" в этом году вряд ли возьмет чемпионство. Я и все футбольные болельщики в России болеют за "Краснодар". В этом году они принесут Галицкому первое чемпионство", - цитирует Ари Sport24.

Ари выступал за "Краснодар" c 2018 по 2021 год. За все время в клубе нападающий провел 172 матча, в которых забил 54 мяча и отдал 37 голевых передач. Напомним, что после 18-ти сыгранных туров "быки" лидируют в турнирной таблице РПЛ и опережают "Зенит" на два очка. Команда Сергея Семака становилась чемпионом пять раз подряд, начиная с сезона-2018/2019. После зимней паузы петербургский клуб сыграет со "Спартаком", а южане с казанским "Рубином".

Ари Краснодар Зенит
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