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Гендиректор "Сочи": Нобоа не тренируется с командой, но говорить о его уходе рано

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Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко прокомментировал текущую ситуацию с 38-летним эквадорским полузащитником клуба Кристианом Нобоа.
Фото: РПЛ
- Действительно, Кристиан Нобоа пока не тренируется с командой. Сейчас рано говорить о его возможном уходе из "Сочи". Если что-то будет, то мы объявим, - передаёт слова Рубашко "Чемпионат".

Ранее появилась информация, что эквадорский полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа, которому в апреле 2024 года исполнится 39 лет, может покинуть черноморский клуб. По информации СМИ, Нобоа получил предложение вернуться в эквадорский "Эмелек", воспитанником которого является.

Кристиан Нобоа выступает за клубы Российской премьер-лиги ("Рубин", "Ростов", "Динамо", "Зенит") с 2007 года, за "Сочи" - с августа 2019 года.

Сочи Нобоа Российские трансферы
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