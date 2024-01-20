"Спартак" спрашивал о Мухике, но ничего более. Настоящего интереса к нему нет. Нет никаких шансов на переход", - цитирует агента "Матч ТВ".
Напомним, ранее в СМИ сообщалось о том, что московский "Спартак" проявляет интерес к нападающему португальского клуба "Арока" Рафе Мухике.
В текущем сезоне на счету 25-летнего испанского экс-форварда "Барселоны Б" 11 забитых мячей и 2 голевые передачи в 23 матчах за "Ароку". Действующий контракт игрока с португальцами истекает летом 2025 года. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость футболиста в 2 миллиона евро.
Агент: "Спартак" спрашивал о Мухике, но нет никаких шансов на переход
Агент Кристиан Вай, представляющий интересы форварда "Арока" Рафы Мухике, прокомментировал шансы своего клиента на трансфер в московский "Спартак".
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