"Моё будущее? Да, конечно, я остаюсь в "Спартаке", - заявил Абаскаль в беседе с журналистами.
Ранее в СМИ появилась информация о возможном уходе Гильермо Абаскаля с поста главного тренера московского "Спартака". В услугах 34-летнего специалиста, по сообщениям журналистов, проявлял заинтересованность "Кадис".
По итогам первой части сезона "Спартак" под руководством Гильермо Абаскаля занимает 5-е место с 30-ю очками в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 8 очков.
Источник: "РИА Новости"
Гильермо Абаскаль: я остаюсь в "Спартаке"
Испанский тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль прокомментировал свое будущее в московском клубе.
Фото: "Чемпионат"