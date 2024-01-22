По словам представителя игрока, вряд ли сенегальский футболист окажется в составе «Локомотива».
«Есть интерес от «Спартака». Думаю, переход возможен», передает слова Жеандона «СЭ».
Ранее Football Italia сообщала, что Булайе Диа попал в сферу интересов «Локомотива» и «Спартака».
Текущее трудовое соглашение между сенегальским форвардом и «Салернитаной» рассчитано до конца сезона 2025/26. По оценке интернет-портала Transfermarkt стоимость 27-летнего Диа составляет 18 миллионов евро.
Агент форварда "Салернитаны" Диа – об интересе "Спартака": переход возможен
Агент Бенджамин Жеандон, клиентом которого является форвард «Салернитаны» Булайе Диа, прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего в «Спартак» или «Локомотив».
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