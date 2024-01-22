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Технический директор “Торино”: переход Санабрии в “Спартак” просто невозможен

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Технический директор “Торино” Давиде Ваньятти отреагировал на слухи о том, что нападающий туринцев Антонио Санабрия может продолжить карьеру в “Спартаке”.
Фото: Getty Images
– Данный переход просто невозможен, – приводит слова Ваньятти “Матч ТВ”.

Ранее журналист Иван Карпов в своих социальных сетях опубликовал информацию о том, что московский “Спартак” может подписать нападающего “Торино” Антонио Санабрию за 15 миллионов евро.

Напомним, Санабрия имеет действующее трудовое соглашение с “Торино” до июня 2026 года.

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