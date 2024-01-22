– Данный переход просто невозможен, – приводит слова Ваньятти “Матч ТВ”.
Ранее журналист Иван Карпов в своих социальных сетях опубликовал информацию о том, что московский “Спартак” может подписать нападающего “Торино” Антонио Санабрию за 15 миллионов евро.
Напомним, Санабрия имеет действующее трудовое соглашение с “Торино” до июня 2026 года.
Технический директор “Торино”: переход Санабрии в “Спартак” просто невозможен
Технический директор “Торино” Давиде Ваньятти отреагировал на слухи о том, что нападающий туринцев Антонио Санабрия может продолжить карьеру в “Спартаке”.
Фото: Getty Images