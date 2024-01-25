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Защитник Гюнтер может перейти в “Локомотив”

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Агент Эрсин Акан, представляющий интересы защитника “Вероны” Корая Гюнтера, намекнул на то, что его клиент еще может оказаться в РПЛ.
Фото: Getty Images
– Гюнтер близок к переходу в “Фатих Карагюмрюк”? Разговоры ведутся и с “Локомотивом”.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в турецкий “Фатих Карагюмрюк” является фаворитом на подписание защитника “Вероны” Корая Гюнтера. По слухам, клубы находятся на последней стадии переговоров.

Напомним, 29-летний Гюнтер имеет действующее трудовое соглашение с “Вероной” до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 1,2 млн евро.

Источник: “СЭ”

Локомотив Верона Российские трансферы Фатих Карагюмрюк
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