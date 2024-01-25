Защитник Гюнтер может перейти в “Локомотив”

Агент Эрсин Акан, представляющий интересы защитника “Вероны” Корая Гюнтера, намекнул на то, что его клиент еще может оказаться в РПЛ.

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что в турецкий “Фатих Карагюмрюк” является фаворитом на подписание защитника “Вероны” Корая Гюнтера. По слухам, клубы находятся на последней стадии переговоров.



Напомним, 29-летний Гюнтер имеет действующее трудовое соглашение с “Вероной” до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 1,2 млн евро.



Источник: – Гюнтер близок к переходу в “Фатих Карагюмрюк”? Разговоры ведутся и с “ Локомотивом ”.Ранее в СМИ появилась информация о том, что в турецкий “Фатих Карагюмрюк” является фаворитом на подписание защитника “Вероны” Корая Гюнтера. По слухам, клубы находятся на последней стадии переговоров.Напомним, 29-летний Гюнтер имеет действующее трудовое соглашение с “Вероной” до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 1,2 млн евро.Источник: “СЭ”