Возможный переход 24-летнего левого защитника "Локомотива" Наира Тикнизяна в петербургский "Зенит"находится на грани срыва, сообщают СМИ. По данным источника, футболист сборной Армении и руководство сине-бело-голубых не смогли прийти к соглашению по условиям личного контракта игрока.
Ранее появилась информация о переговорах между "Зенитом" и московским "Локомотивом" по возможному трансферу в клуб из Санкт-Петербурга левого защитника "железнодорожников" Наира Тикнизяна. В текущем сезоне на счету футболиста 23 матча за красно-зелёных во всех турнирах, 8 забитых голов и 5 результативных передач.
Источник: Metaratings.ru
Metaratings: "Зенит" и Тикнизян не договорились, переход из "Локомотива" срывается
По данным СМИ, защитник "Локомотива" Наир Тикнизян и руководство "Зенита" не смогли согласовать условия личного контракта игрока.
Фото: ФК "Локомотив"