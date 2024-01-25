По словам экс-форварда сборной России, сейчас у «сине-бело-голубых» хороший состав, но из-за ситуации с Круговым необходимо улучшить позицию на левом фланге.
«Это проблема решаемая, потому что «Зенит» играет в разные схемы. Семак найдет варианты, как можно эту позицию закрыть», - передает слова Радченко «Чемпионат».
Ранее появилась информация о том, что Наир Тикнизян и «Зенит» не смогли договориться о деталях трудового соглашения. Сообщается, что футболист хотел получать порядка 2 миллионов евро в год, питерцы не готовы были платить такие деньги игроку.
Радченко – о сорвавшемся трансфере Тикнизяна в "Зенит": это проблема решаемая
Бывший нападающий «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко поделился своими рассуждениями касательно не состоявшегося перехода Наира Тикнизяна из «Локомотива» в «Зенит».
Фото: ФК "Зенит"