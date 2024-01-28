"Очевидно, что его нужно продавать. Других мнений быть не может. Человек сидит в запасе, а летом его контракт истекает. Выходит, что есть два выбора — либо получить хоть какие-то деньги сейчас, либо платить ему еще полгода зарплату и отпустить бесплатно. Определенно точно нужно выбирать первый вариант", - заявил Шмаров.
Экс-игрок сборной Нигерии Виктор Мозес выступает за "Спартак" с октября 2020-го года. За это время на его счету 66 матчей в РПЛ, в которых он записал на свой счет 9 голов и отдал 6 результативных передач. До переезда в Россию Мозес выступал за такие клубы, как "Челси", "Интер", "Вест Хэм" и "Ливерпуль".
Действующий контракт игрока с клубом подходит к концу 30-го июня 2024-го года.
Источник: "РБ Спорт"
Шмаров: "Спартаку" нужно продавать Мозеса
Экс-игрок "Спартака" Валерий Шмаров высказался о будущем легионера "красно-белых" Виктора Мозеса.
Фото: "Чемпионат"