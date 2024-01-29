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Дзагоев пройдет стажировку в "Крыльях Советов"

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Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин рассказал, что экс-игрок сборной России Алан Дзагоев пройдет стажировку в самарском клубе.
Фото: Чемпионат.com
- Дзагоев попросился на стажировку на второй сбор "Крыльев Советов". Конечно, мы не могли ему отказать. Мы готовы поделиться с Аланом всеми знаниями, которые у нас есть. Весь второй сбор он планирует быть рядом с нами, в нашем отеле, постоянно наблюдая за процессом.

Напомним, 33-летний Алан Дзагоев объявил о завершении игровой карьеры в ноябре прошлого года. Последним клубом в карьере футболиста была греческая "Ламия".

По итогам 18 первых туров текущего розыгрыша российской Премьер-лиги "Крылья Советов" набрали 29 очков и расположились на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России. 1 марта команда Игоря Осинькина возобновит ушедший на зимнюю паузу сезон гостевым матчем против "Ростова".

Источник: "Чемпионат"

Осинькин Дзагоев Крылья Советов
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