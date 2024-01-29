- Хорошо, что он сам решил становиться тренером. У Алана богатый опыт, он был хорошим и умным игроком. Решение пройти практику и в дальнейшем работать тренером - мне кажется, мы можем получить нового хорошего специалиста, - приводит слова Семина "Чемпионат".
33-летний атакующий полузащитник Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры действующего игрока по состоянию здоровья в ноябре 2023 года. Последним клубом Алана стала греческая "Ламия", за которую он сыграл 14 минут в двух матчах.
Большую часть своей карьеры Дзагоев провёл в ЦСКА, за который выступал с января 2008 года по июнь 2022 года. В составе красно-синих он трижды становился чемпионом России, по 4 раза выигрывал национальный Кубок и Суперкубок страны. За сборную России Алан сыграл в 59 матчах, забил 9 голов и выполнил 8 результативных передач.
Ранее главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин рассказал, что Алан Дзагоев пройдет стажировку в качестве тренера на втором межсезонном тренировочном сборе самарцев.
Сёмин - о стажировке Дзагоева в "Крыльях Советов": Алан был умным игроком. Можем получить нового хорошего тренера
Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о намерении экс-полузащитника ЦСКА и сборной России Алана Дзагоева пройти тренерскую стажировку в "Крыльях Советов".
Фото: ПФК ЦСКА