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Алдонин: допускаю, что Дзагоев в обозримом будущем может стать тренером ЦСКА. У него колоссальный опыт

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Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал информацию о тренерской стажировке экс-хавбека красно-синих Алана Дзагоева в самарских "Крыльях Советов".
Фото: Getty Images
- С точки зрения футболиста он всё знает о футболе, а с точки зрения тренера какие-то аспекты почерпнёт, научится, поэтому это очень важно и очень ценно. Я только положительно смотрю на эту стажировку и желаю ему успехов. Я вполне допускаю, что Алан в обозримом будущем может стать тренером ЦСКА. С точки зрения международных игр и матчей, сыгранных во внутреннем чемпионате, у него опыт колоссальный, есть чем поделиться, - передаёт слова Алдонина "Чемпионат".

Ранее главный тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин сообщил, что 33-летний экс-полузащитник Алан Дзагоев пройдёт тренерскую стажировку на втором межсезонном сборе волжан. В ноябре 2023 года Дзагоев объявил о завершении карьеры игрока по состоянию здоровья.

С января 2008 года по июнь 2022 года Алан выступал за московский ЦСКА, выиграв в его составе 11 трофеев, в том числе три чемпионских титула. За сборную России Дзагоев провёл 59 матчей, в которых отличился 9 забитыми мячами и 8 голевыми передачами.

Крылья Советов ЦСКА Дзагоев Алдонин
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