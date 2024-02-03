Аргентинский полузащитник "Оренбурга" Лукас Вера попросил руководство своей нынешней команды принять предложение по нему со стороны московского "Локомотива". Как сообщает источник, игрок и его агент сообщили о нежелании оставаться в "Оренбурге" и попросили отпустить игрока в зимнее трансферное окно.
Ранее "Локомотив" делал предложение "Оренбургу" по Лукасу Вере, однако руководство команды не устроили предложенные "железнодорожниками" условия. Проблемой стало желание "Локомотива" распределить выплаты за трансфер по времени, а не платить всю сумму трансфера сразу.
Трансферное окно в России открыто до 22-го февраля. Лукас Вера в текущем сезоне принял участие 17-ти матчах "Оренбурга" в РПЛ, в которых оформил 1+4 по системе гол+пас. Летом 2022-го года "Оренбург" заплатил аргентинскому "Ланусу" 1.5 миллиона евро за трансфер футболиста.
Источник: "Матч ТВ"
"Матч ТВ": Вера сообщил руководству "Оренбурга", что хочет перейти в "Локомотив"
Опорник "Оренбурга" Лукас Вера настаивает на переходе в московский "Локомотив".
Фото: РИА Новости