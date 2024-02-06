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Sport24: игрок сборной Марокко Аттият-Алла подпишет контракт с "Сочи"

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Защитник сборной Марокко Аттият-Алла в ближайшее время подпишет контракт с российским клубом «Сочи».
Фото: Getty Images
По информации источника, футболист национальной сборной Марокко Яхья Аттият-Алла успешно прошел медицинское обследование и в скором времени должен подписать трудовое соглашение с российским клубом «Сочи». Сообщается, что контракт будет действителен в течение 2.5 лет.

Аттият-Алла в нынешнем сезоне выступал за «Видад» из Касабланки, в футболке этой команды он поучаствовал в 23 матчах во всех турнирах, отличился четырьмя голами и тремя голевыми передачами. На чемпионате мира 2022 года вместе со сборной Марокко Яхья занял четвертое место по итогам соревнования.

Источник: Sport24.

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