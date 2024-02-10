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Бителло: заводилы “Динамо”? Из русских — Тюкавин и Паршивлюк

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Полузащитник московского “Динамо” Бителло ответил на вопрос о том, какие игроки являются “заводилами” в стане бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"
— Из латиноамериканцев — Луис Чавес, Фабио Бальбуэна, Диего Лаксальт. Из русских — Тюкавин и Паршивлюк.

24-летний Бителло стал игроком московского “Динамо” в прошлом году. Бразильский футболист присоединился к бело-голубым в сентябре. Его приобрели у “Гремио” (по оценке Transfermarkt, сумма перехода составила 10 миллионов евро).

Напомним, за 18 туров чемпионата России по футболу динамовцы заработали 32 очка. Они идут третьими в турнирной таблице РПЛ.

Источник: “СЭ”

Бителло Динамо
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