— Из латиноамериканцев — Луис Чавес, Фабио Бальбуэна, Диего Лаксальт. Из русских — Тюкавин и Паршивлюк.
24-летний Бителло стал игроком московского “Динамо” в прошлом году. Бразильский футболист присоединился к бело-голубым в сентябре. Его приобрели у “Гремио” (по оценке Transfermarkt, сумма перехода составила 10 миллионов евро).
Напомним, за 18 туров чемпионата России по футболу динамовцы заработали 32 очка. Они идут третьими в турнирной таблице РПЛ.
Источник: “СЭ”
Бителло: заводилы “Динамо”? Из русских — Тюкавин и Паршивлюк
Полузащитник московского “Динамо” Бителло ответил на вопрос о том, какие игроки являются “заводилами” в стане бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"