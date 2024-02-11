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Шикунов: не понимаю сейчас цели и задачи "Спартака". То, что Джикии резко не стало - это странно

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Экс-спортивный директор московского "Спартака" Александр Шикунов прокомментировал ситуацию с непродлением контракта капитана красно-белых центрального защитника Георгия Джикии.
Фото: ФК "Краснодар"
- Подходит ли Джикия под задачи "Спартака"? Я сейчас не понимаю цели и задачи команды. Но то, что такое произошло, и Джикии резко не стало - это странно. Он играл, был капитаном, мы его все любили, и он любил "Спартак", а потом резко что-то пробежало между ними, и Джикия закончился. Или это уже всё, и они никогда не найдут общий язык, или они ещё могут сесть за стол переговоров и договориться, - передаёт слова Шикунова Metaratings.ru.

Текущий контракт 30-летнего центрального защитника и капитана московского "Спартака" Георгия Джикии истекает в июне 2024 года. В текущем сезоне на счету игрока 9 матчей за красно-белых во всех турнирах без результативных действий. Последний на данный момент матч в Российской премьер-лиге Джикия провёл 2 сентября 2023 года, в Кубке России - 4 октября 2023 года.

Ранее агент Джикии Вадим Шпинёв заявил, что при главном тренере Гильермо Абаскале контракт Георгия с клубом продлён не будет.

Спартак Джикия Абаскаль Шикунов
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