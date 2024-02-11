- Агент Джикии Вадим Шпинёв сказал, что при Абаскале продление практически невозможно? Это же агент сказал, а есть ещё клуб, который скажет: "Мы его подписываем". Абаскаль - наёмный работник, как и все остальные в клубе. Хозяева скажут: это Джикия, он наш капитан, мы его подписываем. Дальше уже пусть внутри разбираются, - приводит слова Шикунова Metaratings.ru.
Ранее агент центрального защитника и капитана "Спартака" Георгия Джикии Вадим Шпинёв заявил, что футболист не получит новый контракт с красно-белыми, пока их главным тренером является 34-летний испанец Гильермо Абаскаль. В текущем сезоне 30-летний Джикия утратил место в основном составе московского клуба, сыграв в 9 матчах во всех турнирах без результативных действий.
Шикунов: не понимаю сейчас цели и задачи "Спартака". То, что Джикии резко не стало - это странно
Шикунов - о невозможности продления контракта Джикии: Абаскаль - наёмный работник, как и все в "Спартаке"
Экс-спортивный директор "Спартака" Александр Шикунов прокомментировал слова агента защитника Георгия Джикии Вадима Шпинёва о невозможности продления контракта при нынешнем главном тренере.
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