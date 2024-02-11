"По Вере нет никаких переговоров уже больше месяца", - цитирует Андреева источник.
Ранее сообщалось, что предложение о покупке аргентинского опорника делал московский "Локомотив", однако руководство "Оренбурга" не устроила схема выплат за трансфер, предложенная "железнодорожниками". Также интерес к Лукасу Вере приписывали бразильскому "Коринтиансу".
Лукас Вера выступает за "Оренбург" с лета 2022-го года. За трансфер аргентинского футболиста клуб "Ланус" получил 1.5 миллиона евро. В текущем сезоне на счету 26-летнего полузащитника 17 матчей в РПЛ, где он оформил 1+4 по системе гол+пас. Перед стартом весенней части сезона "Оренбург" с 15-ю очками в 18-ти турах занимает 14-е место в турнирной таблице.
Источник: "РБ Спорт"
Спортдир "Оренбурга": по Вере нет переговоров уже больше месяца
Дмитрий Андреев, занимающий пост спортивного директора в "Оренбурге", прокомментировал слухи о возможном уходе полузащитника Лукаса Веры в зимнее трансферное окно.
Фото: официальный сайт "Оренбурга"