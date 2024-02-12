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Дасаев: Чех и Таффарел играли по советским методам. Наша вратарская школа была одной из лучших

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Голкипер сборной СССР Ринат Дасаев оценил уровень подготовки современных российских вратарей.
Фото: "Чемпионат"
"Всегда говорил, что советская школа вратарей была одной из лучших в мире. Возьмите Петра Чеха и Клаудио Таффарела из сборной Бразилии - они играли по методу советских вратарей. Когда я с ними встречался, они мне говорили: "Мы все взяли от вас". Поэтому это не пустые слова. На данный момент не вижу ни одного российского голкипера, который мог играть в европейских чемпионатах", - заявил Дасаев.

На последний товарищеский матч сборной России против Кубы тренерским штабом национальной команды были вызваны Матвей Сафонов из "Краснодара", Артур Нигматулин из "Пари НН" и Илья Лантратов из "Локомотива".

Из действующих российских вратарей, выступающих в Европе, можно выделить голкипера норвежского "Будё Глимт" Никиту Хайкина, экс-вратаря "Байера" Андрея Лунева из "Карабаха" и Юрия Лодыгина из греческого "Панатинаикоса". Кроме того, в чемпионате Португалии выступают двое российских голкиперов: Станислав Крицюк ("Жил Висенте") и Иван Злобин ("Фамаликан").

Источник: "metaratings"

Дасаев
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