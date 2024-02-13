- После Наумова у клуба были громадные долги, только незаплаченных налогов было 286 миллионов рублей. Когда увидела - была в шоке. Уже на третий год моего руководства мы были в плюсах. А уходя, оставила на балансе клуба более миллиарда рублей - после вычета налогов. Я не украла ни копейки, денег было достаточно и даже больше! Но за два года Геркус умудрился упасть в минус на 2,5 миллиарда, при том, что он пришёл в клуб, в котором все процессы были отлажены, как швейцарские часы, - передаёт слова Смородской Sport24.
67-летняя Ольга Смородская занимала должность президента московского "Локомотива" с июля 2010 года по август 2016 года. В период её руководство "железнодорожники" один раз завоевали бронзовые медали РПЛ (в сезоне-2013/2014) и один раз выиграли Кубок России (в сезоне-2014/2015).
71-летний Николай Наумов работал на посту президента "Локомотива" с ноября 2007 по июль 2010 года, при нём лучшим результатом красно-зелёных стало четвёртое место в чемпионате России. 51-летний Илья Геркус занимал эту должность (во второй половине 2018 года изменила название на "генеральный директор") с августа 2016 года по декабрь 2018 года, под его руководством "Локомотив" стал обладателем Кубка России в сезоне-2016/2017 и чемпионом страны в сезоне-2017/2018.
"Я не украла ни копейки!" Смородская раскритиковала деятельность Геркуса и Наумова на посту президента "Локомотива"
Экс-президент московского "Локомотива" Ольга Смородская критически высказалась о работе своего предшественника на этом посту Николая Наумова и сменившего её в этой должности Ильи Геркуса.
Фото: ФК "Локомотив"