Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поделился мнением касательно того, что в России он наблюдает особое отношение к «Зениту». По словам Кордобы, он не понимает, почему в РПЛ не может быть другого лидера, кроме гегемона. Джон подметил, что сейчас в Бундеслиге первым идет «Байер» и в этом нет ничего плохого, так как это создает конкуренцию.
По словам Кордобы, он не может говорить о «Зените», однако за 2.5 года он смог убедиться в особом отношении к «сине-бело-голубым».
«С чьей стороны? Давайте не будем уточнять. Не хочу, чтобы мне расширили дисквалификацию еще на пару игр. Думаю, то, что «Зенит» в РПЛ на особом счету, — неоспоримый факт», - передает слова Кордобы «СЭ».
Кордоба: думаю, что "Зенит" в РПЛ на особом счету
Форвард «Краснодара» Джон Кордоба сообщил о том, что в России есть особое отношение к «Зениту».
Фото: РПЛ