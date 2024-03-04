"Спартак" в итоге будет в медалях, это понятно всем. Самый сложный матч — с "Зенитом" — уже позади. Но и оставшиеся встречи тоже не будут простыми, каждая из них будет настоящей проверкой", - приводит слова Титова "Матч ТВ".
Московский "Спартак" сыграл вничью 0:0 с петербургским "Зенитом" в 19-ом туре РПЛ. После 19-ти сыгранных туров команда Гильермо Абаскаля занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от третьей строчки, на которой располагается "Динамо", на четыре очка. "Красно-белые" уступили "Оренбургу" в первом матче плей-офф Кубка России со счетом 0:1.
Титов: "Спартак" в итоге будет в медалях, это понятно всем
Экс-игрок "Спартака" Егор Титов заявил, что "красно-белые" попадут в тройку лучших команд по итогу сезона.
Фото: ФК "Спартак"