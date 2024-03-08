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Орещук – об Артуре: когда Месси пришел в ПСЖ, в какой игре он стал более-менее похожим на себя?

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Бывший спортивный директор “Динамо” Роман Орещук высказался о новичке “Зенита” Артуре.
Фото: ФК "Зенит"
– У нас уже судят по одной игре? Когда Месси пришел в ПСЖ, в какой игре он стал более-менее похожим на себя? Поэтому нельзя по одной игре оценивать. У каждого игрока разный срок адаптации.

Напомним, Артур стал футболистом петербургского “Зенита” в минувшее зимнее трансферное окно. По информации портала Transfermarkt, сине-бело-голубые заплатили за бразильского игрока 15 миллионов евро. В 19-м туре Российской Премьер-Лиги Артур дебютировал за “Зенит”, сыграв против московского “Спартака”. После матча главный тренер петербургского клуба Сергей Семак дал понять, что бразилец выглядел не столь ярко, как мог.

Источник: "РБ Спорт"

Артур Зенит Орещук
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