"Когда мы начали проигрывать, нам надо было раскрываться. А у "Зенита" очень много быстрых игроков, которые хорошо работают с мячом. Если по обороне мы работали хорошо минут 60-70, то по атаке… Если ты играешь с "Зенитом", то можешь хорошо играть в обороне, но без атаки нельзя", - заявил Гончаренко.
"Урал" разгромно уступил "Зениту" в матче 20-го тура Премьер-лиги (1:4). Единственный гол хозяева забили лишь на 90+3 минуте уже при счете 0:4. Отличился полузащитник "Урала" Эрик Бикфалви. Победа позволила "Зениту" подняться на первое место в турнирной таблице по итогам 2/3 частей чемпионата.
"Урал" остался на в зоне стыковых матчей на 13-й строчке. "Ахмат", занимающий 12-е место, которое гарантирует сохранение прописки в РПЛ на будущий сезон, опережает "Урал" на одно очко. Отрыв подопечных Гончаренко от зоны прямого вылета - 5 очков.
Источник: "Матч ТВ"
Гончаренко: "Урал" хорошо работал в обороне минут 60-70, но без атаки с "Зенитом" нельзя
Наставник "Урала" Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды от "Зенита" в матче 20-го тура РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"