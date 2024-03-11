Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Торпедо
19:30
ТюменьНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
23:00
НьюкаслНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Альмерия
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лацио
22:45
УдинезеНе начат

"РБ Спорт": Ивич может быть уволен из "Краснодара" в случае поражения от "Химок" в Кубке России

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич может быть уволен в случае поражения в Кубке России "Химкам".
Фото: ФК "Краснодар"
По информации источника, главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич может быть уволен в случае поражения от "Химок" в 1/4 финала Пути Регионов Кубка России. Сообщается, что руководство клуба недовольно результатами команды после возобновления чемпионата.

После зимней паузы "Краснодар" сыграл вничью с "Рубином" в матче 19-го тура РПЛ (1:1) и уступил "Ростову" в 20-м туре (2:1). После 20-ти сыгранных туров "быки" занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего "Зенита" на одно очко. Команда Владимира Ивича уходила на зимнюю паузу, лидируя в чемпионате России и опережая петербургский клуб на два очка. Завтра, 12-го марта "Краснодар" сыграет с "Химками" в 1/4 финала Пути Регионов Кубка России. "Быки" заняли третье место на групповом этапе в квартете с "Динамо", "Спартаком" и "Пари НН".

Источник: "РБ Спорт"

Краснодар Ивич Химки
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 10
  • Нравится
  • -4
  • Не нравится