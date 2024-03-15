- Что вы об этом Абаскале говорите? Вы и так подняли его до небес. Есть команда "Спартак", играет хорошо - здорово, нет - плохо. Зачем каждый раз поднимать эту фамилию? Какую рекламу в России сделали Абаскалю, ему её хватит на 10 лет вперёд. Всё равно играют футболисты, а не он, - цитирует Мостового "Чемпионат".
34-летний испанский специалист Гильермо Абаскаль занял должность главного тренера московского "Спартака" в июне 2022 года. Первый сезон под его руководством красно-белые завершили с бронзовыми медалями, в текущей турнирной таблице Российской премьер-лиги москвичи занимают шестое место, набрав 31 очко в 20 матчах.
Ранее появилась информация о возможной отставке Абаскаля в случае неудачного исхода ответного матча 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России против "Оренбурга" (3:1, 3:2 по сумме двух матчей).
Мостовой - о главном тренере "Спартака": Абаскаля подняли до небес, рекламу в России сделали - хватит на 10 лет вперёд
Экс-полузащитник московского "Спартака" Александр Мостовой отреагировал на вопрос о главном тренере красно-белых испанце Гильермо Абаскале.
Фото: AFP