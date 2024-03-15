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Мостовой - о главном тренере "Спартака": Абаскаля подняли до небес, рекламу в России сделали - хватит на 10 лет вперёд

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Экс-полузащитник московского "Спартака" Александр Мостовой отреагировал на вопрос о главном тренере красно-белых испанце Гильермо Абаскале.
Фото: AFP
- Что вы об этом Абаскале говорите? Вы и так подняли его до небес. Есть команда "Спартак", играет хорошо - здорово, нет - плохо. Зачем каждый раз поднимать эту фамилию? Какую рекламу в России сделали Абаскалю, ему её хватит на 10 лет вперёд. Всё равно играют футболисты, а не он, - цитирует Мостового "Чемпионат".

34-летний испанский специалист Гильермо Абаскаль занял должность главного тренера московского "Спартака" в июне 2022 года. Первый сезон под его руководством красно-белые завершили с бронзовыми медалями, в текущей турнирной таблице Российской премьер-лиги москвичи занимают шестое место, набрав 31 очко в 20 матчах.

Ранее появилась информация о возможной отставке Абаскаля в случае неудачного исхода ответного матча 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России против "Оренбурга" (3:1, 3:2 по сумме двух матчей).

Спартак Гильерме Абаскаль Александр Мостовой
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