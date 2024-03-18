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Metaratings: "Динамо" предложило "СКА-Хабаровску" сыграть на Кубок России в Москве, губернатор края против

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По данным СМИ, одним из вариантов проведения матча Кубка России "СКА-Хабаровск" - "Динамо" является организация игры в Москве.
Фото: РФС
Руководство московского "Динамо" предложило "СКА-Хабаровску" провести домашний матч второго этапа 1/4 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России с бело-голубыми в Москве на "ВТБ Арене", сообщают СМИ.

По данным источника, в Хабаровске не успевают восстановить систему подогрева поля к срокам проведения игры (предварительно 2-4 апреля). Сообщается, что против матча в Москве в данный момент выступает губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв, за которым останется решающее слово в выборе арены для домашнего кубкового матча "армейцев". При этом стадион в соседнем Владивостоке не соответствует статусу матча по категории.

По информации источника, наиболее вероятным вариантом в настоящее время является проведение игры на стадионе "Кировец" в Санкт-Петербурге.

Источник: Metaratings.ru

Кубок России Динамо СКА-Хабаровск
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