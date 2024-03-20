"Очевидно, что Абаскаль уйдет из клуба по окончании сезона. Мне кажется, что руководство "Спартака" взяло курс на неторопливое расставание с ним по результатам сезона. Не вижу смысла увольнять его где-то между турами, потому что это ничего не даст", - цитирует Геркуса "РБ Спорт".
"Спартак" одержал победу над "Оренбургом" в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (3:2 - общ.) и сыграет с петербургским "Зенитом" в полуфинале турнира. После 20-ти сыгранных туров команда Гильермо Абаскаля занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от команды Сергея Семака на девять очков. После поражения от воронежского "Факела" (0:2) в 20-м туре РПЛ в СМИ появилась информация о том, что главный тренер московского клуба может быть отправлен в отставку.
Геркус: очевидно, что Абаскаль уйдет из "Спартака" по окончании сезона
Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус считает, что главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль покинет клуб по окончании сезона.
Фото: ФК "Спартак"