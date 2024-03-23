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Игроки сборной России планируют сдать кровь для пострадавших в "Крокус Сити Холле"

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Футболисты национальной сборной России примут участие в сдаче крови для пострадавших во время трагических событий в подмосковном "Крокус Сити Холле".
Фото: РФС
Сборная России по футболу сдаст кровь для пострадавших во время теракта в расположенном у границы Москвы "Крокус Сити Холле", сообщают СМИ со ссылкой на Федеральное медико-биологическое агентство России.

Ранее стало известно, что товарищеский матч сборных России и Парагвая, изначально запланированный на 25 марта на московской "ВТБ Арене", не состоится из-за трагических событий в концертном зале "Крокус Сити Холл", где вечером 22 марта неизвестные открыли стрельбу из автоматического оружия по безоружным людям перед концертом рок-группы "Пикник", а также взорвали несколько пиротехнических средств, после чего в здании возник пожар. В результате теракта погибло по меньшей мере 93 человека, в больницах находятся 107 пострадавших, 44 из которых в тяжёлом состоянии.

Источник: РИА Новости

Сборная России
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