Сборная России по футболу сдаст кровь для пострадавших во время теракта в расположенном у границы Москвы "Крокус Сити Холле", сообщают СМИ со ссылкой на Федеральное медико-биологическое агентство России.
Ранее стало известно, что товарищеский матч сборных России и Парагвая, изначально запланированный на 25 марта на московской "ВТБ Арене", не состоится из-за трагических событий в концертном зале "Крокус Сити Холл", где вечером 22 марта неизвестные открыли стрельбу из автоматического оружия по безоружным людям перед концертом рок-группы "Пикник", а также взорвали несколько пиротехнических средств, после чего в здании возник пожар. В результате теракта погибло по меньшей мере 93 человека, в больницах находятся 107 пострадавших, 44 из которых в тяжёлом состоянии.
Источник: РИА Новости
Игроки сборной России планируют сдать кровь для пострадавших в "Крокус Сити Холле"
Футболисты национальной сборной России примут участие в сдаче крови для пострадавших во время трагических событий в подмосковном "Крокус Сити Холле".
Фото: РФС