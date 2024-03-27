- Саша в строю, он уже сыграл за "Динамо-2" в товарищеском матче. Его постепенно подводят, спешить здесь ни к чему. Думаю, в матче с "Ростовом" он будет в заявке, но другое дело конкуренция, а сейчас она в "Динамо" на высоком уровне. Все нужно доказывать на тренировках.
Александр Кутицкий не принимал участия в матчах с октября прошлого года из-за травмы приводящей мышцей правого бедра, полученной в матче Кубка России с московским "Спартаком" (3:0). 22-летний футболист является воспитанником академии столичного "Динамо" и выступает за основную команду "бело-голубых" с зимы 2022 года. В текущем сезоне Кутицкий провел на поле 27 минут в 2 матчах РПЛ и 279 минут в 4 играх Кубка страны, за которые не отличился голевыми действиями.
Источник: "РБ Спорт"
Агент защитника "Динамо" Кутицкого: Саша в строю. Его постепенно подводят, спешить здесь ни к чему
Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы защитника "Динамо" Александра Кутицкого, рассказал, что его клиент полностью восстановился после травмы.
Фото: ФК "Динамо"