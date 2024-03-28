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Непомнящий – о матче "Динамо" – "Ростов": фаворита в этой встрече нет

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Российский тренер Валерий Непомнящий высказался относительно грядущего матча 22-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
Российский тренер Валерий Непомнящий поделился своим мнением относительно грядущего противостояния в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором на стадионе «ВТБ Арена» в Москве местное «Динамо» примет «Ростов». Напомним, что матч стартует 29 марта в 19:30 по местному времени.

«Фаворита в этом матче нет. Обе команды на ходу. «Динамо» и «Ростов» нащупали свою игру. Небольшой фаворит «Динамо», так как бело-голубые играют на своем поле. Каждая команда решает свои задачи. «Ростов» должен попадать в первую восьмерку, а «Динамо» нужно продолжать бороться за тройку», - передает слова Непомнящего «РБ Спорт».

Отметим, что на данный момент подопечные Марцела Лички занимают третье место в турнирной таблице РПЛ и отстают от лидера всего на два очка. В свою очередь команда Валерия Карпина находятся на 10 позиции в чемпионате России.

Динамо Ростов Валерий Непомнящий
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