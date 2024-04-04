Руководство московского "Локомотива" встретилось с наставником команды Михаилом Галактионовым после вылета "железнодорожников" из Кубка России в результате выездного поражения от "Урала" (0:1), сообщают СМИ.
По данным источника, руководители красно-зелёных выразили Галактионову поддержку. Сообщается, что кадровых изменений на посту главного тренера до выездного матча 23 тура РПЛ с "Ахматом" 7 апреля не ожидается - они возможны в том случае, если команда потерпит неудачу в трёх ближайших матчах.
Ранее появлялась информация, что Михаил Галактионов планирует подать в отставку с поста главного тренера "Локомотива", в то время как руководство клуба хотело бы, чтобы он продолжил работу с командой. Весной 2024 года "железнодорожники" набрали 2 очка в 3 матчах РПЛ, уступили в серии пенальти калининградской "Балтике" в ответном домашнем матче 1/4 финала верхней сетки плей-оф (Пути РПЛ) Кубка Росси (1:1 (пен. 6:7), первый матч 2:2) и проиграли в гостях екатеринбургскому "Уралу" (0:1) в матче второго этапа нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка, покинув розыгрыш турнира.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": руководство "Локомотива" поддержало главного тренера Галактионова
По данным СМИ, руководство московского "Локомотива" провело встречу с главным тренером Михаилом Галактионовым и выразило ему поддержку.
Фото: ФК "Локомотив"