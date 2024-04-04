"Железнодорожники" в среду проиграли "Уралу" с минимальным счетом и закончили выступление в турнире на стадии 1/4 финала "Пути регионов".
"Мы не удовлетворены результатом. Задача в Кубке не выполнена. Команда готовится к матчу с "Ахматом" и будет предпринимать все усилия, чтобы достичь максимального результата в чемпионате. Поспешных решений никто не собирается принимать", - заявил Леонченко.
Напомним, после поражения от уральцев главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов заявил, что проведёт встречу с руководством, чтобы обсудить своё будущее.
Источник: Матч ТВ
Гендиректор "Локомотива" Леонченко: мы не удовлетворены результатом в Кубке, задача не выполнена
Гендиректор "Локомотива" Владимир Леонченко оценил результаты команды как неудовлетворительные после вылета из Кубка России.
Фото: ФК "Локомотив"