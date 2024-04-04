- Хороший и интересный матч. "Спартак" в первом тайме был хорош: давил, прессинговал и забил. Думаю, команду очень сильно нервирует этот скачущий на бровке, как бабуин, Абаскаль. Он там скачет, истерит и размахивает руками по поводу и без. Какая-то истеричка, которая не даёт команде спокойно играть. Его надо убирать. Это деструктивный элемент, который действует на нервы и максимально нервирует команду, не даёт доводить матчи до положительного результата, - передаёт слова Червиченко "Чемпионат".
Московский "Спартак" 3 апреля уступил на своём поле петербургскому "Зениту" со счётом 1:2 в первом матче полуфинала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России. На гол костариканского нападающего Манфреда Угальде на 12-й минуте во втором тайме гости ответили дублем 18-летнего бразильского вингера Педро, который отличился на 55-й и 65-й минутах встречи.
34-летний испанский специалист Гильермо Абаскаль занимает пост главного тренера московского "Спартака" с июня 2022 года. Первый сезон под его руководством красно-белые завершили на третьем месте в РПЛ, сейчас москвичи занимают шестое место, набрав 32 очка в 21 матче.
Червиченко: "Спартак" сильно нервирует скачущий на бровке, как бабуин, Абаскаль. Истеричка, не даёт спокойно играть
Экс-президент московского "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал поражение красно-белых от "Зенита" в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России (1:2).
Фото: ФК "Спартак"