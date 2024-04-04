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Червиченко: Педро - это нечто. Думаю, будет получше Малкома и подороже 60 миллионов

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Экс-президент московского "Спартака" Андрей Червиченко высказался об игре против красно-белых 18-летнего вингера "Зенита" Педро в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России (1:2).
Фото: МатчТВ
- Педро - это нечто. Он и ранее выглядел неплохо, а со "Спартаком" блестящий матч выдал. Когда возобновился чемпионат, я сказал, что Артур и Педро лучше, чем Угальде. То, что он выдал вчера… Думаю, это будет получше, чем Малком, и подороже 60 миллионов. Лишь бы не убежал раньше времени. На мой взгляд, Педро лучше Малкома, - цитирует Червиченко "Чемпионат".

18-летний бразильский вингер "Зенита" Педро перешёл к сине-бело-голубым зимой 2024 года и провёл в их составе 5 матчей во всех турнирах. 3 апреля футболист оформил дубль во втором тайме выездного матча 1/2 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России против московского "Спартака", принеся петербуржцам победу со счётом 2:1 после проигранного первого тайма.

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Кубок России Спартак Зенит Педро Андрей Червиченко
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