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Экс-директор “Чайки” Баян признался, что давал взятки судьям, которые сейчас работают в РПЛ

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Бывший исполнительный директор “Чайки” Олег Баян назвал имена судей, которые получали от него деньги за “хорошее” судейство
Фото: ФК "Чайка"
– Всего в уголовном деле фигурируют 33 человека. Это судьи, их помощники, а также инспекторы матчей. Это именно те арбитры, которые проходили по этому уголовному делу и которые подтвердили, что брали взятку. Они получили от меня деньги и потратили их по своему усмотрению. Некоторые из них, например Рафаэль Шефеев, Роман Сафьян и Антон Фролов, в настоящий момент судят игры РПЛ.

Напомним, Олег Баян работал в “Чайке” с 2016 года. В 2019 году функционер покинул должность исполнительного директора команды из Воронежа. После ухода из “Чайки” Баян оказался под следствием. Как оказалось, с 2018 по 2019 год он подкупал судей перед матчами Первой лиги. По версии правоохранительных органов, “за хорошую” работу менеджер предлагал арбитрам от 50 до 250 тысяч рублей.

10 апреля стало известно о том, что Олег Баян избежал тюремного заключения за подкуп судей. Воронежский суд назначил ему штраф в размере 1,8 млн рублей.

Источник: РИА “Воронеж”

Чайка
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