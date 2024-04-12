- Действительно ли "Химки" готовы пригласить Дзюбу, если он не останется в "Локомотиве"? В первую очередь нужно спросить у нашего тренерского штаба, насколько им будет подходить Дзюба, насколько он им будет нужен. А со своей стороны я, пожалуй, без комментариев, - передаёт слова Оленева "Чемпионат".
Ранее появилась информация, что руководство московского "Локомотива" может не продлить контракт с 35-летним нападающим Артёмом Дзюбой, срок действия которого истекает в июне 2024 года. В качестве одного из возможных вариантов продолжения карьеры форварда СМИ назвали подмосковные "Химки".
В текущем сезоне на счету Дзюбы 23 матча за "железнодорожников" во всех турнирах, 4 забитых гола и 4 результативных паса.
Гендиректор "Химок": нужно спросить у нашего тренерского штаба, насколько им будет подходить Дзюба
Генеральный директор "Химок" Николай Оленев прокомментировал информацию о возможности заключения контракта с нападающим "Локомотива" Артёмом Дзюбой.
Фото: ФК "Локомотив"